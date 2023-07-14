Мойзес выразил надежду, что в скором времени ЦСКА вернется в еврокубки

Защитник ЦСКА Мойзес выразил надежду, что в скором времени команда вернется в еврокубки. Москвичи в минувшем сезоне заняли 2-е место и выиграли Кубок России.

«Все в РПЛ хотят, чтобы ограничения были сняты и однажды мы все-таки вернулись бы к еврокубкам. Все хотят играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Видим, какая ситуация творится в мире, нам все прекрасно ясно. Но все-таки рассчитываем, что однажды вернемся в международный футбол. И очень болеем за это», — приводит слова Мойзеса Sport24.

Российские команды и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.