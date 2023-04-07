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Сегодня, 12:50

Мозес: «Оставаться без игры почти восемь месяцев — это тяжело»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился впечатлениями от возвращения после травмы.

— Я был очень рад вернуться, — приводит слова Мозеса официальный сайт клуба. — Оставаться без игры почти восемь месяцев — это тяжело. Против «Ахмата» я провел на поле около получаса, в Екатеринбурге — уже целый тайм. Приятная динамика.

— Ожидал, что сыграешь против грозненцев, или сказалась обратная замена Промеса?

— Рассчитывал на это, потому что несколько недель тренировался в общей группе, усердно работал. Тренер заранее предупредил, что планирует задействовать меня в этой игре, и это помогло подготовиться к возвращению еще тщательнее. После таких серьезных повреждений важно сохранять холодную голову и не спешить, чтобы избежать рецидива.

Мозес 1 апреля принял участие в матче против «Ахмата» (0:0). Нигериец сыграл впервые с августа 2022 года после того, как получил травму ахиллова сухожилия в матче 4-го тура чемпионата России против «Урала» (2:0).

Источник: https://spartak.com/media/news/83346947-600c-4837-bff4-db24891cf721
Виктор Мозес
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
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