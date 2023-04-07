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Кобелев: «Динамо» идет ровно, хотя и не показывает той игры, которую хотелось бы видеть"

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от игры против «Спартака», которая состоится в рамках 22-го тура РПЛ.

«Матч со «Спартаком» принципиальный именно для Йокановича? О возможной отставке заговорили СМИ, которые поднимают шумиху. Команда до сих пор борется за третье место. Вопросы о будущем Йокановича стоит задавать руководству. Я бы не сказал, что матч со «Спартаком» представляет наибольший интерес. С «Зенитом» у «Динамо» была хорошая игра. Несколько матчей они проводили на хорошем уровне», — сказал Кобелев «СЭ».

Также экс-наставник «Динамо» высказался о результатах команды во второй части сезона.

«Плохие результаты команды? Команда идет в пятерке, претендует на третье место. Если бы команда шла в середине или зоне вылета, мы могли бы говорить о плохих результатах. Думаю, что с нынешним подбором игроков, команда держит определеную планку. Есть какие-то разочарования, как вылет из кубка. «Динамо» идет ровно, хотя и не показывает той игры, которую хотелось бы видеть при наличии таких игроков. Но это уже внутренняя кухня», — добавил Кобелев.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 8 апреля. Начало — в 19.30 мск.

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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