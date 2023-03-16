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Мухин рассказал о диетах в «Ростове»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Ростова» Александр Мухин рассказал о режиме питания, с которой познакомился в клубе Валерия Карпина.

«Узнал все о профилактике для здоровья, питании, сне. Этого не объясняют и в московских школах, а до регионов это точно не доходит. В Европе дети знают, что можно есть, что нельзя, соблюдают режим, а у нас узнают только в 17-19 лет. Сахар, мучное исключены. Жирное, жареное — тоже. Соки только свежевыжатые, а лучше пить только воду. Стали измерять жировую — а я вообще не знал, что она у меня есть. Максимум в молодежке и «Казанке» проверяли вес — и то я не понимал, какой он должен быть. В «Локо» игровым весом считался 78 килограмм, и были серьезные травмы. Много ли сбросил? До 73 — испанцы меня полностью проверили и постановили, что вес должен быть таким. Когда начал набирать мышечную, стал рабочим вес 74,5-75. Но сперва серьезно скидывал жировую, мало ел. Доходило до 72. Жировую проверяли каждый месяц, вес — раз в три дня. И следишь ты для себя. Видишь, что самочувствие улучшается. Когда есть цель стать футболистом, улучшать надо все сферы. Допустим, не будешь за собой следить — не сможешь весь матч бегать», — приводит слова Мухина Sport24.

Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. За ростовский клуб Мухин провел лишь 8 матчей с января 2020 года. Сейчас защитник выступает за «Уфу» на правах аренды.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-16-ni-v-chem-sebe-ne-otkazyval-a-tut-kuchu-vsego-otrezayut-tyazhelo-moralno-eks-zashchitnik-rostova-o-diyete-karpina
Валерий Карпин
Футбол
ФК Ростов
ФК Уфа
Александр Мухин
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