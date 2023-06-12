Мусаев рассказал, какие цели Галицкий ставит перед «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, какие цели владелец быков Сергей Галицкий ставит перед своей командой.

«Какие конкретные цели были у «Краснодара» при мне? Играть в стилевой футбол, по возможности добавлять воспитанников, через это приходить к результату. Были и цели на сезон: попасть в тройку, «выйти в еврокубки», «выйти из группы». Но глобальная цель проекта — чтобы «Краснодар» отличался от всех своей игрой. Самый жесткий разговор с Галицким? Не помню чтобы после поражений я получал критику, только холодный анализ и иногда даже слова поддержки. Многие любят с ним спорить, я нет. Говорил свое мнение и все», — приводит слова Мусаева Sport24.

Сейчас Мурад Мусаев тренирует бакинский «Сабах»: под его руководством команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Азербайджана.