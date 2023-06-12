Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:44

Мусаев рассказал о характере бывшего игрока «Краснодара» Уткина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Краснодара» и молодежной команды быков Мурад Мусаев рассказал о характере бывшего игрока клуба Даниила Уткина, который сейчас играет в «Ростове».

«Ребята в молодежке «Краснодара» были уличными, выросли на улице. Тот же Игнатьев — из Ачинска, неблагополучного города. Уткин, например, мог приехать из Аксая с ссадинами. Сам не расскажет, вытаскиваю из него: «Вижу, подрался, что случилось?» — «Да шел по улице с девочкой, начали приставать, стали драться». Уткин, Куражов, Манько — у них в коттеджах были перчатки, стояли на лапах, занимались для себя. Могли постоять за себя и в жизни, и на поле», — приводит слова Мусаева Sport24.

Сейчас Мурад Мусаев тренирует бакинский «Сабах»: под его руководством команда заняла 2-е место в таблице чемпионата Азербайджана.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-12-shel-po-ulitse-s-devochkoy-nachali-pristavat-stali-dratsya-musayev-ob-eks-futboliste-krasnodara-utkine
Даниил Уткин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хочу выиграть много медалей для Франции». Бывшая россиянка Кирпичникова уже побеждает в другой стране
Джокович обыграл Рууда и в третий раз стал победителем «Ролан Гаррос»
Путин поздравил россиян с Днем России
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Телеведущая Sky News высмеяла поведение Байдена на военной базе в США
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Мойзеса ответил на вопрос о переговорах по выкупу бразильца

Селюк — о Конате: «Когда футболист находится в команде больше двух лет, у него пропадает мотивация»