Агент Мойзеса ответил на вопрос о переговорах по выкупу бразильца

Агент защитника ЦСКА Мойзеса Гильерме Миранда в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова генерального директора московского клуба Романа Бабаева о том, что игрок может остаться в России.

«Бабаев сказал, что Мойзес может остаться в клубе? Давайте посмотрим, насколько мы продвинемся [в переговорах] на этой неделе. Не знаю, возможно ли завершить все до 15 июня», — сказал Миранда «СЭ».

Ранее Бабаев рассказал «СЭ» об общении со стороной Мойзеса и выразил некоторую уверенность в том, что игрок останется в ЦСКА.

28-летний защитник выступает за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.