На матчи «Зенита» с «Нижним Новгородом» и «Химками» можно будет сходить за 100 рублей

«Зенит» открыл продажу билетов на первые игры весенней части сезона — с «Нижним Новгородом» (4 марта, суббота, 16.30) и «Химками» (12 марта, воскресенье, 14.00). Для их приобретения необходимо оформить карту болельщика. При этом зрители могут воспользоваться специальным предложением клуба и до 20 февраля купить билет всего за 100 рублей, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.