Нагорных о поражении «Локомотива» от «Зенита»: «Более справедливым результатом была бы ничья»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал то, что нападающий железнодорожников Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ, который завершился победой сине-бело-голубых (2:1).

— Не могу ничего сказать, так как не знаю взаимоотношения Артема и Сергея Богдановича. Итог — команда сегодня проиграла, мы расстроены. Но мы проиграли «Зениту» — лидеру нашего чемпионата. Сейчас многие болельщики говорят о том, что «Зенит» компенсирует отсутствие европейских матчей. Это очень классная команда, представленная легионерами. Нам кажется, что более справедливым результатом была бы ничья. «Зенит» — самая классная команда, мы действительно видим, что ее игроки — футболисты высокого уровня. Мы на равных боролись, это говорит о том, что мы на правильном пути. Я бы хотел поддержать Погостнова, он проводит очень хорошие матчи. Ему еще совсем немного лет, мы уверены, что в нашей команде растет высококлассный футболист «Локомотива» и сборной России, — сказал Нагорных.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.