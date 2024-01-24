Давила недоволен своим игровым временем в ЦСКА: «Ожидания от трансфера были другими»

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Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» заявил, что недоволен количеством своего игрового времени. В первой части сезона Давила принял участие в 11 играх РПЛ, забив в них 3 гола. При этом чилиец не провел за ЦСКА ни одного полного матча.
— Конечно, нет. Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона. Если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время.
Разумеется, мои ожидания от трансфера в ЦСКА были иными. Я рассчитывал, что буду играть больше, что стану важным игроком для команды. Меня не устраивает нынешний статус. Не расслабляюсь. Работаю и стараюсь доказать, что достоин большего, — сказал Давила.
ЦСКА объявил о подписании контракта с игроком 21 августа. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год. Сообщалось, что сумма самовыкупа игрока у «Леона» составила 5 миллионов долларов.