Давила — об информации о возможном переходе в «Сельту»: «Со мной никто не связывался»

Чилийский нападающий ЦСКА Виктор Давила в интервью «СЭ» отреагировал на недавние слухи о его возможном переходе в испанскую «Сельту». О таком варианте 17 января сообщил испанский журналист Оскар Мендес.

— Ничего про это не слышал. Со мной никто не связывался, поэтому не придаю значения всяким слухам. Даже не могу сказать, выходил ли кто-то на моих представителей. Лично со мной точно никто не общался. Я на сборах вместе с ЦСКА, спокойно работаю и не забиваю себе голову ненужной информацией, — сказал Давила.