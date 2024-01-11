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Сегодня, 12:13

Нападающий «Динамо» Тюкавин оценил свою форму после новогодних праздников

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин ответил «СЭ» на вопрос о том, как вернуть форму после новогодних праздников.

«Новый год невозможен без салатов, вообще любых. А как сохранить форму во время праздников — большой вопрос. Сохранил ли я форму? Узнаю на медосмотре. Но по ощущениям — нет. Будем все выгонять на сборах», — сказал Тюкавин «СЭ».

В сезоне-2023/24 Тюкавин провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. В начале декабря форвард продлил контракт с бело-голубыми до конца июня 2028 года.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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