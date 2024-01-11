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Сегодня, 13:00

Главный врач «Динамо» сообщил о полном восстановлении защитников Дасы и Бессмертного

Микеле Антонов
Корреспондент
Эли Даса.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о состоянии здоровья футболистов бело-голубых.

— В каком состоянии футболисты вернулись из отпуска?

— По первому входному тестированию видно, что ребята выполняли программу, которую составлял тренерский штаб на межсезонье. О каких-то лишних килограммах говорить не приходится.

— Все ли здоровы? В частности, те, кто пропускал последние матчи.

— Правильнее будет поделить их на две группы: Даса и Бессмертный начнут тренировочный процесс с командой без ограничений. Сашу Кутицкого мы не увидим в общей группе на сборах. Протокол восстановления займет все сборы, может быть, даже чуть больше. У него была объемная операция на сухожилии четырехглавой мышцы бедра. Нужно правильно восстановиться, чтобы избежать дальнейших рецидивов этой травмы.

Слава Грулев начнет первый тренировочный сбор с ограничениями. У него был стрессовый перелом большой берцовой кости. Сейчас на контрольных снимках мы увидели, что идет формирование костной мозоли. Но будем пока Славу ограничивать, сдерживать. Он пропустил тренировочные ритмы с командой, будет восполнять это индивидуальным набором.

Что касается Милана Майсторовича, тоже по результатам тестирования будем понимать, на какой объем к команде его на этом сборе подпускать. Понятно, что контрольные игры они пропустят на этом сборе, а объем тренировочного процесса определим совместно тренерским штабом.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 32 очками в 18 матчах.

Бело-голубые проведут первый зимний сбор в Катаре с 13 по 25 января. Второй сбор «Динамо» пройдет в Турции с 31 января по 13 февраля.

Эли Даса
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Станислав Бессмертный
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