Лебеденко о Талалаеве: «Эмоциональный человек со своей вертикалью»

Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о главном тренере автозаводцев Андрее Талалаеве.

«Эмоциональный футбольный человек, который имеет свою вертикаль. Он знает методы, как достичь результата. За тот промежуток времени, что он в команде, оценивать не стоит. Более-менее станет ясно в весенней части чемпионата. Еще рано делать какие-то выводы. Чем быстрее мы поймем требования тренерского штаба, тем нам станет легче», — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 16 матчах.