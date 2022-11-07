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Сегодня, 11:34

Лебеденко о Талалаеве: «Эмоциональный человек со своей вертикалью»

Лебеденко поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Талалаеве
Руслан Минаев
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Нападающий московского «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился мнением о главном тренере автозаводцев Андрее Талалаеве.

«Эмоциональный футбольный человек, который имеет свою вертикаль. Он знает методы, как достичь результата. За тот промежуток времени, что он в команде, оценивать не стоит. Более-менее станет ясно в весенней части чемпионата. Еще рано делать какие-то выводы. Чем быстрее мы поймем требования тренерского штаба, тем нам станет легче», — цитирует Лебеденко «РБ Спорт».

Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 16 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-lebedenko-est-uverennost-chto-torpedo-ne-vy-letit/
Андрей Талалаев
Игорь Лебеденко
ФК Торпедо (Москва)
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