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Сегодня, 12:05

Сычевой: «Не говорил, что мечтаю играть в «Спартаке»

Нападающий «Оренбурга» Сычевой заявил, что пока не думает о том, где продолжит карьеру
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Сычевой.
Фото ФК «Оренбург»
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой заявил, что пока он не думает о том, где продолжит карьеру.

— Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».

— Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.

— Какую?

— Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет. Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.

— Но у вас есть футбольная мечта?

— Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.

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