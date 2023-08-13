Голенков: «Самый жесткий «пихач»? С Корниленко были разговоры в «Крыльях Советов»

Сегодня, 14:43
Нападающий «Ростова» Егор Голенков ответил на вопрос о дедовщине в клубе.
— Как помогаете молодым игрокам освоиться в команде? — вопрос Голенкову из интервью «РБ Спорт».
— Тут все молодые, все поддерживают друг друга, нет никакой дедовщины, как тогда, когда я, условно, в 17 лет попал в «Крылья». Там были молодые и старшие. В «Ростове» же игроки одного возраста.
— Какой пример из «Крыльев» можете привести?
— Все выливалось в подсказ. Но для меня в 17 лет это было жестко.
— Какой самый жесткий «пихач» вы получили?
— С Корниленко были у нас такие разговоры. Именно на футбольном поле.
— Когда в «Ростове» ошибаются молодые, им сильно достается?
— Мне кажется, в «Ростове» лайт-режим, если сравнивать с моим возрастом, когда я был в «Крыльях». А так, молодые молодцы, все сами прекрасно понимают.