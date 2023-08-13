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Сегодня, 14:40

Осинькин о возможной аренде Коваленко: «Все спрашивают, но никто ничего конкретно не говорит»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможной аренде полузащитника «Зенита» Александра Коваленко.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что футболист может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. После этих слов Коваленко в интервью «Известиям» назвал его «клоуном».

«Не знаю, откуда идут эти разговоры. Мы его видели, когда встречались с «Зенитом». Все спрашивают, но никто ничего конкретно не говорит», — сказал Осинькин «СЭ».

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в двух матчах за петербургскую команду, проведя на поле в общей сложности 10 минут.

Андрей Коваленко
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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