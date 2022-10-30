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Сегодня, 20:11

Соболев: «Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что получает удовольствие от работы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

— В чем главный кайф для тебя от тренировок с Абаскалем?

— Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня тоже задумался, что мы круто играем, получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

— Вы немножко в концовке повздорили с Караевым.

— Да он что-то замахивался на меня.

— Он и с Промесом и с Классеном спорил.

— Эмоции, ничего страшного. Все бывает. Я тоже в свое время так делал.

— Ну, мы уже привыкли. Это не так и плохо.

— Да.

— Очень много разгромов в чемпионате, забивают по 7-8 мячей. Что это такое?

— Не знаю. Может быть, условно, команды из верхней части таблицы намного выше классом, чем клубы из нижней части. Не могу ответить на этот вопрос. Можно долго об этом разговаривать.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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