Соболев: «Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол»

Сегодня, 20:11
Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что получает удовольствие от работы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.
— В чем главный кайф для тебя от тренировок с Абаскалем?
— Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня тоже задумался, что мы круто играем, получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.
— Вы немножко в концовке повздорили с Караевым.
— Да он что-то замахивался на меня.
— Он и с Промесом и с Классеном спорил.
— Эмоции, ничего страшного. Все бывает. Я тоже в свое время так делал.
— Ну, мы уже привыкли. Это не так и плохо.
— Да.
— Очень много разгромов в чемпионате, забивают по 7-8 мячей. Что это такое?
— Не знаю. Может быть, условно, команды из верхней части таблицы намного выше классом, чем клубы из нижней части. Не могу ответить на этот вопрос. Можно долго об этом разговаривать.