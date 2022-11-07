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Нападающий «Торпедо» Лебеденко: «Любая команда РПЛ хочет видеть Дзюбу в своем составе»

Лебеденко высказался о возможном трансфере Дзюбы в «Торпедо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о возможном трансфере Артема Дзюбы в стан автозаводцев.

Ранее Федерация футбола Турции подтвердила расторжение контракта Дзюбы с «Аданой Демирспор».

«Не знаю, почему у Дзюбы не получилось заиграть в Турции, надо у него спросить. Честно, не следил за его игрой там. Думаю, любая команда РПЛ хочет видеть Артема Дзюбу в своем составе. Другой вопрос — согласится ли он? Может, Дзюба больше не хочет играть в футбол», — приводит слова Лебеденко «РБ Спорт».

Дзюба перешел в турецкую команду в августе 2022 года на правах свободного агента и забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-lebedenko-lyubaya-komanda-rpl-hochet-videt-dzyubu-v-svoem-sostave/
Артем Дзюба
Игорь Лебеденко
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Торпедо (Москва)
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