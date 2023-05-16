Малком о рождении сына: «Я так долго ждал этого момента — лучший день в моей жизни»

Вингер «Зенита» Малком прокомментировал рождение сына.

Ранее футболист улетел в Бразилию, где, вероятно, и прошли роды. Сына назвал Габриэл.

«Сынок, я так долго ждал этого момента, лучшего дня в моей жизни!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова бразильца.

«Зенит» досрочно стал победителем РПЛ. 7 мая сине-бело-голубые благодаря победе над московским «Спартаком» (3:2) стали недосягаемы для ближайших преследователей, а 13 мая после ничьей с «Краснодаром» (2:2) получили кубок и медали за победу в чемпионате России. В этот же день у Малкома родился сын.