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Сегодня, 03:34

Наумов — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Не зря Семин давно говорил, что надо попробовать Бориса в роли менеджера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на должность директора департамента развития молодежного футбола московского клуба.

«Сильным качеством Ротенберга на этой должности будет его независимость. Возможно, у него пока нет опыта работы менеджером футбольного клуба, но от своих знакомых игроков, тренеров и сотрудников «Локо» не раз слышал, что Борис — очень трудолюбивый человек, с тягой к новым знаниям и явным управленческим потенциалом. А еще он очень любит футбол, иначе бы давно его бросил при своих возможностях. Не зря Семин давно говорил, что надо Ротенберга попробовать в роли менеджера «Локо», — цитируют «Известия» Наумова.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

Источник: https://iz.ru/1433259/aleksei-fomin/otognat-lokomotiv-klub-spasaetsia-ot-vyleta-iz-rpl-za-schet-novykh-kadrov
Борис Ротенберг-младший
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Баранник — о назначении Ротенберга в «Локомотив»: «Наверное, он понимает молодежный футбол, раз его назначили»