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РПЛ

Сегодня, 18:08

Непомнящий обратился к руководителям российских клубов: «Развивайте отечественных игроков, вкладывайтесь в наших менеджеров»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Томаша Амарала спортивным директором «Спартака» и приглашение Жоакима Пинту на пост руководителя селекционного департамента красно-белых.

«Считаю, что сейчас создались условия, когда есть шанс развиваться нашим игрокам, тренерам. Не знаю, почему работодатели идут по пути покупки иностранных тренеров, игроков. Развивайте отечественных игроков, вкладывайтесь в наших менеджеров! У нас есть шанс осуществить это в клубах. Тогда и национальная сборная будет прибавлять, конкуренция между игроками повысится. Перспективы Абаскаля в текущей ситуации в «Спартаке»? Даже не думал об этом, лукавить не буду», — приводит Betonmobile слова Непомнящего.

Амарал, ранее работавший в «Бенфике», был назначен в «Спартак» 22 декабря, до него спортивным директором красно-белых был англичанин Пол Эшуорт.

Пинту подписал контракт со «Спартаком» 11 января. До перехода в московский клуб португалец был старшим скаутом «Бенфики».

Источник: Betonmobile
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