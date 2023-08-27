Непомнящий рассказал, почему многие талантливые футболисты не реализуют потенциал: «Они ленивые!»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает лень основной проблемой молодых игроков.

«Почему многие талантливые футболисты не реализуют свой потенциал до конца? Их главный минус — они ленивые! Не очень любят трудиться. Но их меньшинство. Большинство привыкли работать. Талант, к сожалению, тормозит человека в развитии. Роналду и Месси, наверное, в себе сочетают талант и трудолюбие. Талантливые и ленивые, увы, норма в нашем футболе. Те, кого боженька немного обидел, они привыкли с детства пахать, трудиться, чтобы играть на высоком уровне», — приводит слова Непомнящего Legalbet.

Последним местом работы Непомнящего была «Балтика». 80-летний специалист возглавлял калининградцев в 2018 году.