Непомнящий: «У ЦСКА налаженная схема, с которой команда уверенно идет к серебряным медалям»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что главный тренер ЦСКА Владимир Федотов не будет менять тактику и состав перед игрой 29-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«В подготовке к матчу с «Краснодаром» Владимир Федотов будет исходить из смысла поговорки «от добра добра не ищут». У ЦСКА налаженная схема, с которой команда уверенно идет к серебряным медалям. Да, некоторые игроки выглядели не так эффективно в матче со «Спартаком», но невозможно показывать максимум в каждом матче. Что касается изменений, то можно ожидать появления в стартовом составе Бахтиера Зайнутдинова на месте Хесуса Медины. А так у Федотова все отлажено. Зачем что-то менять в хорошо работающем механизме? Так что кардинальных изменений не будет», — цитирует RT тренера.

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет в субботу, 27 мая. Начало — в 19.00 по московскому времени. На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка. «Быки» располагаются на 6-й строчке (46 очков).