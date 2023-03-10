Непомнящий заявил, что он положительно относится к Fan ID

Советский и российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о системе паспорта болельщика (Fan ID).

«Скоро оформлю свой Fan ID. Времени не было, но на днях оформлю. Там очень простая процедура. Через Госуслуги спокойно все сделаю. Меня не пугает тот факт, что нужно сходить в МФЦ для подтверждения. Я положительно отношусь к Fan ID. Считаю, что такая карта болельщика должна быть у всех. Но почему это только на футболе? Почему нет на хоккее или баскетболе? Немного несправедливо, но я за Fan ID. Не понимаю протестные настроения болельщиков. Я не говорю про фанатские группировки, речь про обычных болельщиках. На чемпионате мира оформляли подобную карту все, и никто не возражал, что это ограничивает их личные свободы. А сейчас вдруг начали думать об этом. Немного надуманная проблема», — приводит слова Непомнящего Sport24.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит.