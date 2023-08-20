Несколько тысяч болельщиков не могут попасть на стадион после начала матча «Спартак» — «Зенит»

Несколько тысяч болельщиков до сих пор не могут попасть на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Мы стоим здесь два часа, не можем попасть на матч», — сказал один из болельщиков красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»

За 15 минут до начала матча «Спартак» — «Зенит» у стадиона образовалась огромная очередь