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28 марта, 17:35

Нгамале готовится к матчу с «Ростовом»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Как стало известно «СЭ», Муми Нгамале вернулся в общую группу и готовится к пятничному матчу с «Ростовом» наравне с партнерами.

29-летний игрок сборной Камеруна получил травму зимой на Кубке Африки, из-за чего пропустил три матча в марте. Таким образом, Марцел Личка не может рассчитывать во встрече с командой Валерия Карпина лишь на Бессмертного, который должен восстановиться в апреле. Кроме того, только сегодня возвращается из юношеской сборной Сербии Майсторович.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

Матч «Динамо» — «Ростов» пройдет 29 марта в Москве и начнется в 19.30 мск.

Николя Муми Нгамале
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
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