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Сегодня, 16:49

Никита Медведев назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, кого считает лучшим вратарем России.

«Лучший вратарь России — Акинфеев. Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым. Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне. Все вратари в РПЛ сильные, но он держит уровень каждую игру», — приводит слова Медведева Sport24.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606191-nikita-medvedev-luchshiy-vratar-rossii-akinfeyev-on-budet-dolgo-ostavatsya-nomerom-odin
Игорь Акинфеев
Никита Медведев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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