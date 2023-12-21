Никита Медведев назвал Акинфеева лучшим вратарем России

Вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал, кого считает лучшим вратарем России.

«Лучший вратарь России — Акинфеев. Он будет долго оставаться номером один. Раньше все сравнивали с Яшиным, потом с Дасаевым, затем с Черчесовым, далее с Овчинниковым. А теперь будут сравнивать долгое время с Акинфеевым. Он легенда и до сих пор остается на высоком уровне. Все вратари в РПЛ сильные, но он держит уровень каждую игру», — приводит слова Медведева Sport24.

Акинфеев сыграл за ЦСКА 757 матча. Вместе с армейским клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России и Суперкубка России. В составе национальной сборной России футболист провел 111 игр. В 2018 году на домашнем чемпионате мира Акинфеев вместе с командой дошел до 1/4 финала турнира.