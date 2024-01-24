Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:08

Наумов: «Боюсь, Ахметов в «Зените» сядет на лавку»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Российским футболистам в «Зените» сложно. Мы знаем примеры, когда футболисты не смогли заиграть и вынуждены были перезапускать карьеру. У «Зенита» такая позиция. Очень переживаю за Ахметова, знаком с ним. Боюсь, что он будет сидеть на лавке. Подобная тактика не дает плюсов российскому футболу», — приводит слова Наумова Betonmobile.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Источник: Betonmobile
Ильзат Ахметов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Хет-трик Кучерова принес «Тампе-Бэй» победу над «Филадельфией»
Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит» и подпишет контракт на пять лет
Жители Николаева сообщили об идущих к Снигиревке колоннах ВСУ
Лавров ответил на упрек постпреда Израиля на заседании Совбеза ООН
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Агент сообщил, что у Николсона не было конфликта с Абаскалем
В РПЛ подтвердили перенос 21-го тура в связи с выборами президента
«РБ Спорт»: 21-й тур РПЛ будет перенесен по рекомендации силовых структур
Семин — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Думаю, что специально разогревают эту тему»
В «Карабахе» заявили, что не получали предложений от клубов РПЛ по полузащитнику Андраде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Семин — о возможном переходе Тикнизяна в «Зенит»: «Думаю, что специально разогревают эту тему»

Прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса