Наумов: «Боюсь, Ахметов в «Зените» сядет на лавку»

Николай Наумов, бывший президент «Локомотива», высказался о переходе полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».

«Российским футболистам в «Зените» сложно. Мы знаем примеры, когда футболисты не смогли заиграть и вынуждены были перезапускать карьеру. У «Зенита» такая позиция. Очень переживаю за Ахметова, знаком с ним. Боюсь, что он будет сидеть на лавке. Подобная тактика не дает плюсов российскому футболу», — приводит слова Наумова Betonmobile.

Ахметов выступал за «Краснодар» с июля 2022 года, он забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 61 матче. 9 января футболист подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.