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Сегодня, 15:11

Прокуратура Нидерландов требует девять лет тюрьмы для Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для нападающего «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков, сообщает AD.

Суд по делу Промеса проходит в Амстердаме 24 января.

По заявлению прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которую обвиняют во ввозе 1362 кг кокаина в страну.

Летом прошлого года Промеса приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист подал апелляцию на решение суда.

32-летний голландец вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. Ранее он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год.

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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