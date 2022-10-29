Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез для 13-летнего болельщика «Спартака»

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Защитник «Спартака» Николай Рассказов помог закрыть сбор на протез предплечья для 13-летнего болельщика красно-белых Тимофея Лапеко.
Рассказов внес остаток средств, необходимых для покупки современного протеза для подопечного фонда «Спартак — детям».
«Теперь тринадцатилетнего футболиста и нашего преданного болельщика ждет долгожданное протезирование. Мы искренне благодарим Колю за помощь и, конечно, с нетерпением ждем Тимофея на стадионе красно-белых!» — говорится в заявлении на сайте фонда «Спартак — детям».
Николай Рассказов — воспитанник «Спартака». В сезоне-2022/23 он забил 1 гол в 9 матчах за красно-белых во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования