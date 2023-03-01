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Сегодня, 14:52

Отец Захаряна — о том, что переход сына в «Галатасарай» сорвался из-за него: «Оставьте Арсена в покое»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна Норайр Захарян в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о срыве перехода сына в «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что переход хавбека сорвался из-за того, что отец Захаряна не заинтересован в переезде игрока в Турцию.

— Турки уже не знают, что придумать. Теперь — глупость, что Арсен отказался от перехода в «Галатасарай» из-за моего давления. Естественно, это не так. Это наше общее решение, вариант с турецким клубом даже не рассматривался. Не знаю, зачем продолжают эту тему поднимать. Хочется, чтобы оставили Арсена в покое, пусть спокойно играет в футбол, — сказал Норайр Захарян «СЭ».

21 февраля инсайдер Николо Скира заявлял, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Захарян провел 23 матча за «Динамо» во всех турнирах, отметился тремя голами и шестью результативными передачами.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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