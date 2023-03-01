Малафеев допустил, что Дзюбе требуется помощь психиатра: «Некоторые его высказывания неадекватные»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» отреагировал на высказывание форварда Артема Дзюбы о том, почему полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не переехал в Петербург.

По словам Дзюбы, Малафеев заблокировал переход Захаряна в «Зенит» из-за того, что у игрока «неправильный агент».

«Что касается высказываний Артема по Захаряну — Арсен приходил на просмотр в наш клуб в 2016 году, я же в свою очередь был еще действующим футболистом. Ну а работать в клубе и вовсе стал в 2018 году. Захарян, безусловно, находился в сфере интересов нашего клуба, но в переговорах на тот момент нам было отказано из-за желания самого игрока остаться в «Динамо». В очередной раз убеждаюсь в том, что у Дзюбы все виноваты, кроме него самого. Некоторые его высказывания неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артем делает все для того, чтобы он остался в памяти поклонников футбола не как хороший футболист, а как, мягко говоря, «сказочник», — сказал Малафеев «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро, летом 2022 года футболист был близок к переходу в «Челси».