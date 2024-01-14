Новичок «Зенита» Артур назвал свою любимую позицию

Новичок «Зенита» Артур рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.

«Назову позицию правого крайнего нападающего, чаще всего играл именно на этом фланге. Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю, но любимая зона — справа в атаке», — цитирует Артура пресс-служба клуба.

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.