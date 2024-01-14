Новичок «Зенита» Артур назвал свою любимую позицию

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Новичок «Зенита» Артур рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.
«Назову позицию правого крайнего нападающего, чаще всего играл именно на этом фланге. Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю, но любимая зона — справа в атаке», — цитирует Артура пресс-служба клуба.
«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.
В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.
После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.