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Сегодня, 19:43

Новичок «Зенита» Артур назвал свою любимую позицию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Артур рассказал, на какой позиции ему удобнее всего выступать.

«Назову позицию правого крайнего нападающего, чаще всего играл именно на этом фланге. Но, разумеется, меня могут использовать и в центре поля, и на левом краю, но любимая зона — справа в атаке», — цитирует Артура пресс-служба клуба.

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

Источник: ФК «Зенит»
Футбол
ФК Зенит
Артур (Зенит)
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