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Сегодня, 13:35

Новичок «Зенита» Педро пообещал болельщикам приложить максимум усилий для успешных результатов

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Педро поприветствовал болельщиков питерского клуба.

«Привет, болельщики «Зенита»! Это Педро, я хотел бы поблагодарить вас и всю команду за теплый прием. Вы можете ждать от меня максимум усилий, направленных на то, чтобы приносить пользу клубу. Обещаю!» — цитирует Педро пресс-служба команды.

17-летний бразилец присоединился к «Зениту» 12 января. Он примет участие в традиционных медицинских мероприятиях перед возобновлением сезона.

Педро является воспитанником «Коринтианса». На его счету 1 гол в 21 матче за бразильский клуб. 5 февраля форварду исполнится 18 лет.

ФК Зенит
Педро (Зенит)
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