Новый стадион «Факела» сдадут 1 июня 2024 года

Стало известно, когда сдадут новый стадион «Факела».

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, арена будет готова к 1 июня 2024 года.

«Текущий чемпионат доиграем на ЦСП. Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», — написал чиновник в Telegram-канале.

Ранее лига допустила «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже к проведению матча 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА. Перед матчем 12-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» в Воронеже возникли проблемы с полем: сотрудники убирали воду лопатами.