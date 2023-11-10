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Сегодня, 21:30

Новый стадион «Факела» сдадут 1 июня 2024 года

Руслан Минаев
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Стало известно, когда сдадут новый стадион «Факела».

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, арена будет готова к 1 июня 2024 года.

«Текущий чемпионат доиграем на ЦСП. Когда мы закончим все работы на стадионе «Факел», сразу начнется реконструкция Центрального стадиона профсоюзов. Постараемся провести ее как можно скорее», — написал чиновник в Telegram-канале.

Ранее лига допустила «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже к проведению матча 15-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА. Перед матчем 12-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» в Воронеже возникли проблемы с полем: сотрудники убирали воду лопатами.

ФК Факел (Воронеж)
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