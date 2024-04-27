«Шеффилд» потерпел разгромное поражение от «Ньюкасла» и досрочно вылетел из АПЛ

«Ньюкасл» на своем поле крупно победил «Шеффилд» в матче 35-го тура чемпионата Англии — 5:1.

У хозяев голы забили Александр Исак, оформивший дубль, Бруну Гимарайнс и Каллум Уилсон. Еще один забитый мяч был записан на игрока соперников Бена Осборна. За гостей отличился Анел Ахмедходжич.

На данный момент «Ньюкасл» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Шеффилд» идет 20-м (16). Команда Криса Уайлдера досрочно вылетела из АПЛ.

В параллельной встрече «Фулхэм» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:1.

Автором забитого мяча у хозяев стал Родригу Мунис, а у гостей — Джеффри Шлупп.

«Фулхэм» остался на 13-й строчке в таблице, имея в своем активе 43 набранных очка. «Кристал Пэлас» расположился на 14-м месте (40).