«Динамо» и «Зенит» встретятся в матче 26-го тура чемпионата России по футболу 28 апреля, в воскресенье. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.15 мск.

В 18.30 по московскому времени на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» начнется бесплатная видеотрансляция матча между «Динамо» и «Зенитом». По платной подписке игру также покажут в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» (с 19.05 мск).

Формальные события встречи 26-го тура чемпионата России будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Зенит» под руководством Сергея Семака набрал 50 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ после 25 туров. «Динамо» с главным тренером Марцелом Личкой находится на третьем месте с 44 баллами после 25 матчей.

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