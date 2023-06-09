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Сегодня, 16:41

Окружение Сперцяна не в курсе возможного перехода игрока в «Аякс»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян еще не проинформирован агентами с международной авторизацией о варианте с переходом в «Аякс», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, обсуждение возможного перехода 23-летнего армянина отложено на завершение суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА, который пройдет 11 июня.

Ранее стало известно, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение о покупке Сперцяна. По данным СМИ, стоимость игрока оценивается в 9 миллионов евро.?

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 футболист забил 14 голов и сделал 14 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 9 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/okruzhenie-spercyana-poka-ne-v-kurse-varianta-s-perekhodom-igroka-v-ayaks-257400/
Эдуард Сперцян
ФК Аякс
ФК Краснодар
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