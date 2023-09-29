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Сегодня, 09:30

Романцев: «Не считаю Глушакова проблемным, он стал профессионалом благодаря непростому характеру»

Александр Львов
Обозреватель
Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев ответил, почему полузащитник Денис Глушаков, в отличие от форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, не может найти команду в РПЛ.

— Когда Дзюба и Глушаков определялись с новыми клубами, вы говорили, что те, кто протянет им руку, не прогадают. В этом взявший Дзюбу «Локомотив» уже убедился. А вот Глушаков оказался в Костроме, во второй лиге. Здесь сыграл свою роль возраст Дениса или сказалось нежелание рисковать с приглашением проблемного футболиста?

— Лично я не считаю Дениса проблемным. Да, у него непростой характер. Но именно благодаря ему он добился того, что стал профессионалом высокого класса. На мой взгляд, дело в том, что амплуа Дзюбы позволяет ему находить на поле паузы для восстановления. Он и назад может отойти, и мяч придержать, и в подыгрыше сыграть. А вот в полузащите, да еще на позиции опорника, объем работы намного больше, и в 36 лет качественно осилить ее Глушакову может оказаться очень сложно. А то, что он не спешит расставаться с профессией, только вызывает уважение. Удачи тебе, Денис!

Артем Дзюба, Олег Романцев, Сергей Семак. «Посоветовал бы Дзюбе извиниться за слова о Семаке, это вызовет уважение». Интервью Романцева

Артем Дзюба
Денис Глушаков
Олег Романцев
РПЛ
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