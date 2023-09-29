Романцев: «С «Локомотивом» «Зенит» не сыграл и на 75 процентов своих возможностей»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев поделился мнением о матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2).

— После матча с «Зенитом» капитан «Локомотива» Баринов сказал, что у них многое получалось потому, что команда Семака «сама играет и сопернику дает». Можно ли считать, что такой стиль был у вашего «Спартака» и не слишком ли он рискован даже для нынешнего «Зенита»?

— Думаю, что это больше сказано на эмоциях победителя. Давать играть сопернику, как выяснилось, рискованно даже для чемпиона. Вот вы спросили, был ли такой стиль у моего «Спартака». Отвечу — не было. Прежде всего, потому что мы старались сами играть. И чем лучше это получалось, тем меньше оставляли шансов завладеть инициативой противнику. Происходило это за счет контроля мяча. А с такими умельцами, как Карпин, Мостовой, Цымбаларь, Тихонов, Титов, Аленичев, Пятницкий (всех и не перечислишь), это получалось. И такая тактика позволяла еще разгружать свою оборону. Посмотрите сезоны, в которых мы становились чемпионами, и увидите, что по пропущенным мячам у нас были лучшие показатели. У «Локомотива» не было столько моментов, которые бы давали повод считать, что «Зенит» давал ему играть. Повторю: причины его неудачи — в недостаточной концентрации.

— Это «Локомотив» заставил «Зенит» подсесть в концовке или прав Андрей Аршавин, который заметил, что раньше питерцы имели больший запас прочности, и это позволяло им контролировать игру до финального свистка?

— Андрей лучше меня знает свою команду и ему виднее. Что до вопроса, чьей заслуги больше в победе, гостей или хозяев, то, думаю, что здесь пятьдесят на пятьдесят. Рискну предположить, что легкая победа «Зенита» в Казани и домашнее поражение «Локомотива» от «Крыльев» могли расслабить питерцев. На мой взгляд, они провели этот матч даже не на 75% своих возможностей — слишком часто допускали простейшие ошибки, потеряли концентрацию в концовке. «Локомотив» же с первой минуты и до финального свистка был предельно собран, неуступчив и свой шанс не упустил. Теперь матч с «Оренбургом» должен показать, как «Зенит» провел работу над ошибками.