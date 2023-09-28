Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

КДК РФС оштрафовал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу по итогам матча с «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ, сообщает ТАСС.

Форвард должен выплатить сумму в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Также КДК оштрафовал старшего тренера «Локо» Олега Левина на 10 тысяч рублей, а сам клуб — на 50 тысяч за массовый выход на поле представителей клуба.

После девяти туров московская команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.

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