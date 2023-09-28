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Сегодня, 15:02

Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей после матча с «Зенитом»

Руслан Минаев
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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КДК РФС оштрафовал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу по итогам матча с «Зенитом» (2:1) в 9-м туре РПЛ, сообщает ТАСС.

Форвард должен выплатить сумму в размере 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Также КДК оштрафовал старшего тренера «Локо» Олега Левина на 10 тысяч рублей, а сам клуб — на 50 тысяч за массовый выход на поле представителей клуба.

После девяти туров московская команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.

Дзюба на вопрос о примирении с Семаком спросил «А кто это?»

Источник: ТАСС
Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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