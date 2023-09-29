Божович призвал Дзюбу оставить обиды на Семака в себе: «Это вообще некорректно»

Бывший тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» отреагировал на реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с «Зенитом».

Форварда спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что он ответил: «А кто это?»

«Это вообще некорректно. Я не понимаю, почему Артем это сделал. Может быть что угодно, но все равно Дзюба играл за «Зенит», Семак был его тренером. Обиды может и были, но это надо оставить в себе, не надо публично это показывать!» — сказал Божович «СЭ».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».