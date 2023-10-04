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Сегодня, 10:55

Нагорных — о словах Дзюбы про Семака: «Надо быть корректным в высказываниях»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» высказался о словах форварда команды Артема Дзюбы в адрес Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

После матча 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:2) нападающий, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «А кто это?»

«Считаю, что в нашей спортивной индустрии и семье надо быть корректным в высказываниях», — сказал Нагорных «СЭ».

35-летний Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля этого года. Всего за железнодорожников он провел 24 матча, в которых отметился 10 голами и 7 результативными передачами.

С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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