Галактионов: «Футболисты «Локомотива» после победы над «Зенитом» больше поверили в себя»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что победа над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ помогла футболистам команды больше поверить в себя.

«Победа над «Зенитом» повлияла на дух «Локомотива»? У нас проблем с этим не было, — цитирует Галактионова ТАСС. — Но это дало определенный скачок, конечно, сейчас ребята еще больше поверили в себя. Самое главное — мы стали целостнее в этом плане. Это очень важно в преддверии дальнейших матчей».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре железнодорожники на выезде встретятся с «Уралом». Матч пройдет 7 октября и начнется в 12.00 по московскому времени.