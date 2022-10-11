«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб планирует провести первые зимние тренировочные сборы в ОАЭ.
«Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.
Первый сбор Марцел (Личка) хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это", — приводит слова Лички «РБ Спорт».
«Оренбург» с 18 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 15 октября команда Марцела Лички сыграет в 13-м туре с «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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