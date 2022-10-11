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Сегодня, 18:50

«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб планирует провести первые зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

«Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.

Первый сбор Марцел (Личка) хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это", — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» с 18 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 15 октября команда Марцела Лички сыграет в 13-м туре с «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/orenburg-mozhet-provesti-pervy-e-zimnie-sbory-v-oae/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
0
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