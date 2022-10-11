«Оренбург» может провести первые зимние сборы в ОАЭ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб планирует провести первые зимние тренировочные сборы в ОАЭ.

«Зимой планируем ехать на сборы в Турцию, как обычно. Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация.

Первый сбор Марцел (Личка) хочет провести в Эмиратах. Там будут хорошие соперники, в том числе российские команды, и погода всегда отличная. Но мы в клубе пока не собирались, не обсуждали это", — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Оренбург» с 18 очками занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. 15 октября команда Марцела Лички сыграет в 13-м туре с «Динамо». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.