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Сегодня, 18:24

Колосков рассказал, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ

Руслан Минаев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о том, кто может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ.

«Смогут ли ЦСКА и «Спартак» бороться за чемпионство с «Зенитом»? Здесь не все зависит от этих двух команд. От «Зенита» тоже зависит. Если «Зенит» будет терять очки так же, как это было с «Факелом», то вполне реально, что кто-то из пары ЦСКА — «Спартак» будет конкурировать с «Зенитом». «Ростов»? У них недостаточное количество футболистов такого уровня, как в «Спартаке», ЦСКА и «Зените». Поэтому за первое место будут бороться эти три команды», — цитирует Колоскова Sport24.

В этом сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 12 туров.

Следом идут «Ростов» и «Спартак» — по 25 очков. ЦСКА — четвертый с 24 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-11-koloskov-nazval-tri-komandy-kotoryye-budut-borotsya-za-chempionstvo-v-rpl

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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