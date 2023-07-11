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«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» на сборах в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Оренбург» сыграл вничью с «Газиантепом» в товарищеском матче на сборах в Турции — 2:2.

У российской команды забили Кирилл Печенин и Эмирджан Гюрлюк. За «Газиантеп» забили Лазар Маркович и Александру Максим.

Матч с «Газиантепом» стал для «Оренбурга» первым в рамках второго сбора в Турции. Команде предстоит провести еще три игры: против «Манисы» (12 июля), «Аль-Раеда» (14 июля) и «Габалы» (15 июля).

«Газиантеп» — «Оренбург» — 2:2 (2:0)
Голы: Маркович, 30 (1:0). Печенин, 50 (1:1). Максим, 52 (2:1). Гюрлюк, 89 (2:2).

«Оренбург»: Сысуев (Ходанович, 70), Печенин (Сиваков, 70), Хотулев (Гогличидзе, 70), Гойкович (Муро, 70), Перес (Полуяхтов, 70), Капленко (Гюрлюк, 70), Ковалев (Башич, 70), Титков (Марин, 70), Флорентин (Мансилья, 70), Обухов (Сидоров, 70), Воробьев (Оганесян, 70).

Футбол
ФК Газиантеп
ФК Оренбург
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