Орещук: «Сейчас Смолов и Тюкавин смотрятся гармонично»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре форвардов бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

«Как мне игра Смолова в глубине поля? Не могу сказать, что это его суперпозиция, но и не сказать, что плохо. Всё-таки Смолов сейчас приносит пользу команде. Он уже давно не выдвинутый нападающий, Марцел Личка нашёл ему место на поле. Сейчас Смолов и Константин Тюкавин смотрятся гармонично», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний Смолов забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в двух матчах за «Динамо». В активе 21-летнего Тюкавина 1 забитый мяч и 1 голевая передача в трех встречах.