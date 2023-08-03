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Сегодня, 16:32

Орещук: «Сейчас Смолов и Тюкавин смотрятся гармонично»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался об игре форвардов бело-голубых Федора Смолова и Константина Тюкавина.

«Как мне игра Смолова в глубине поля? Не могу сказать, что это его суперпозиция, но и не сказать, что плохо. Всё-таки Смолов сейчас приносит пользу команде. Он уже давно не выдвинутый нападающий, Марцел Личка нашёл ему место на поле. Сейчас Смолов и Константин Тюкавин смотрятся гармонично», — цитирует Орещука Legalbet.

В текущем сезоне 33-летний Смолов забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в двух матчах за «Динамо». В активе 21-летнего Тюкавина 1 забитый мяч и 1 голевая передача в трех встречах.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-otreagiroval-na-sravnenie-smolova-v-dinamo-s/
Роман Орещук
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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