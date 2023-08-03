Директор «Спартака» Белых: «Надо превратить поход на футбол в праздник и привычку, сделать модным»

Новый исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал о проблемах с посещаемостью в РПЛ.

«Как решать проблемы с посещаемостью? Чтобы ответить на этот вопрос, требуется время. Результат дает не один конкретный инструмент или решение. В этом вопросе мелочей нет. Основная задача — создание такой атмосферы и такого уровня сервисов, которые превратят поход на «Спартак» в праздник и привычку, сделают это модным. Этого нам предстоит достичь», — приводит слова Белых Sport24.

«Спартак» в двух турах РПЛ набрал 6 очков и делит первое место с «Краснодаром». В третьем туре команда сыграет на выезде с «Рубином». Матч пройдет 5 августа.